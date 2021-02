La conductora Gigi Mitre arremetió contra Mario Irivarren y Vania Bludau luego que la modelo reveló que pasará todo el verano en el país, aunque no participará en el reality “Esto es guerra”.

“Ahora resulta que va a pasar todo el verano aquí, qué suerte ¿no? Vaya forma de hacer los papeles”, señaló la compañera de Rodrigo González en el programa “Amor y fuego”.

Por su parte, Rodrigo González cambio radicalmente de tema: “Mario no está trabajando tampoco (en EEG), aunque Mario trabaja en su empresa de ropa y en la radio, tampoco debe estar desesperado”.

Pero Gigi Mitre no se quedó callada e insistió en resaltar la mentira que Mario Irivarren dijo semanas atrás, asegurando que supuestamente Vania Bludau no iba a ingresar a EEG porque tenía que tramitar su nacionalidad en Estados Unidos:

“A lo que voy es que Mario Irivarren nuevamente nos demuestra que es mentiroso, porque dijo que Vania no entraba a “Esto es guerra” porque tiene que estar allá por los papeles y ahora Vania está diciendo que ha venido a pasar todo el verano”, señaló.

“No me acordaba eso, tienes razón”, comentó “Peluchín”.

La conductora no solo cuestionó a Mario, sino también a Vania Bludau por todas las reglas que rompió al venir al país: “Ahora Vania se ha agarrado de que la gente le está criticando lo de la mascarilla, fue que rompió la cuarentena, que mintieron porque subieron una historia donde no era, cuando dan una explicación tan tonta por decir que pensaba que estaba en Miami y no me di cuenta. No es solamente por la mascarilla en sí, es por todo el comportamiento que ha tenido desde que llegó”.

