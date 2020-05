La cantante Amy Gutierrez está en el ojo de la tormenta tras su escandalosa pelea con la actriz Mayra Goñi y nada menos que por Nesty. La salsera estuvo en el “Reventonazo de la Chola Chabuca” donde respondió a su polémica frase “que fluya un beso en el escenario” con el extranjero.

¿Qué quiso decir? Amy G dijo que hay “una sola verdad” y explicó que en algún momento habló con Mayra sobre el “malentendido”.

“Yo ya había hablado en su momento con Mayra, yo no juzgo a nadie, esa entrevista fue un malentendido, fue algo que dije sin ninguna intención, no hubo un acercamiento, no hubo nada”, expresó la cantante.

Ernesto Pimentel, La Chola Chabuca, le pidió a la cantante que sea más clara, a lo que ella respondió:

"Los profesores siempre decía que ‘ustedes tienen que fluir y ponerse en el personaje de la canción’. Eso le expliqué a Mayra que no era un tema de Amy, era un tema del artista de que sí fluía (...) No (a mí no me ha fluido Nesty como hombre), me da mucho que desear cuando la gente empieza a hablar y señalarme”, menciona Amy Gutierrez.

AMY se quiebra

En otro momento de la entrevista, Amy Gutiérrez le envío un mensaje a Mayra Goñi y le dijo que siempre la iba a apoyar si lo necesitaba por la amistad que compartieron. Ella reveló la difícil situación que le tocó vivir junto a su madre al haber estado internada en una clínica en medio del estado de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Fue una infección y también gastritis. Sí claro (tuve miedo). Estar ahí, despertarme todos los días y pensar que podría yo estar contrayendo el virus, porque estaba con las defensas bajas, estaba mal. Mi mamá ahí durmiendo en el sillón todos los días como una semana internada”, dijo entre lágrimas la joven cantante.

VIDEO RECOMENDADO

Amy Gutiérrez y su mensaje final a Mayra Goñi y Nesty. (Video: América TV)