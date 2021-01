Amy Gutiérrez comentó que está próxima a debutar en la actuación, pero no descuida para nada su carrera musical. Y es que la salsera también sorprendió a propios y extraños al anunciar que pronto podría asumir un nuevo reto al participar en el festival Viña del Mar.

En declaraciones para el programa “América Espectáculos”, la intérprete de “No sé” comentó que se encuentra preparándose fuertemente para poder asistir a los Premios Grammy y Lo Nuestro en un futuro.

“No descarto no solamente que aparezca el concurso y me vuelvan a invitar, sino que también me gustaría participar internacionalmente en un Viña del Mar, los Grammy, Premios Lo Nuestro, esos también son concursos y me encantaría llegar a ese nivel”, expresó emocionada.

“Por ahí estoy haciendo algunas cositas que espero que salgan. Espero de corazón que puedan verme siendo la próxima representante peruana yendo a Viña del Mar”, agregó.

