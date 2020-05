La salsera Amy Gutiérrez respondió este sábado por la noche varias preguntas de sus fans, luego de una semana complicada tras estar en el ojo de la tormenta luego de que la actriz Mayra Goñi dijera que ya confía en ella por decir que si las cosas con Nesty fluían en el escenario, fluían.

Tras indicar que nunca le gusto Nesty, novio de Mayra Goñi, Amy Gutiérrez ha decidido enfocarse en su carrera como cantante y por ello decidió anunciar una muy buena noticia. Contó a través de Instagram que su internacionalización está más cerca de lo que uno piensa.

“Más pronto de lo que piensan. Solo deseo que me vaya muy bien y ya estoy ansiosa por que ya lo sepan, pero ya pronto viene”, dijo Amy Gutiérrez, dejando el escándalo con Mayra Goñi y Nesty.

En el “Reventonazo de la Chola Chabuca”, Amy Gutiérrez dijo: “Yo no me voy a prestar para ningún show, ningún juego, ni tonterías para eso. Me gusta como persona, como amigo (Nesty) (...) Solo hay una sola verdad. Estoy decepcionada de la situación. No le costó nada (a Nesty) decir que era un malentendido. Yo ya he no he vuelto a hablar con ellos”.

