La actriz Mayra Goñi no dudó en pronunciarse sobre su relación con el cantante Nesty y aseguró que, pese a los innumerables comentarios negativos hacia ellos, viven a plenitud su amor.

“Ni Nesty ni yo hablaremos más de temas que ya están aclarados. Pueden especular y pensar lo que quieran, lo importante es la verdad y por mi parte los que me conocen saben lo sincera y directa que soy, así no les guste a muchos”, escribió la actriz en sus redes sociales.

La artista señaló también que no se arrepiente de las declaraciones que dio sobre Amy Gutiérrez y Nesty, pues quería acabar de una vez con los rumores. “Traté de explicar algo que venían especulando hace mucho tiempo y me siento tranquila con haberles contado la verdad, él y yo estamos bien que es lo que importa. Es un capítulo cerrado del que no hablaré más”, aseguró.

Se quieren

Por su parte, el cubano se cansó de las especulaciones que aseguraban que había terminado con Goñi, y decidió salir en su cuenta oficial de Instagram para dar por única vez su versión de las cosas.

"Estoy bien con Mayra a pesar de los problemas que hemos tenido, a pesar de toda la tierra que nos quieren tirar. Nos queremos, sabemos cuál es nuestra realidad, no le hacemos daño a nadie a pesar de toda la negatividad en contra”, aseguró.

“Si hemos tenido nuestros problemas, no les voy a mentir, como cualquier pareja, y más ahora que estamos luchando con lo de la distancia y que no nos podemos ver. Mil cosas que afectan una relación, pero aquí seguimos. Nadie va a influenciar en lo que nosotros dos sabemos o en lo que sentimos sobre el otro”, confirmó tajantemente.

