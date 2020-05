No dejó cabos sueltos. El cantante Nesty decidió pronunciarse mediante sus redes sociales para darle fin a todas las especulaciones que se venían dando sobre un posible rompimiento con Mayra Goñi, esto tras las declaraciones que hizo la actriz sobre un comentario que realizó Amy Gutiérrez.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cubano aclaró la situación y pidió encarecidamente que dejen de hablar sobre su vida privada. Inclusive invitó a sus seguidores a no atacar a ningún personaje involucrado en este tema.

"Estoy bien con Mayra a pesar de los problemas que hemos tenido, a pesar de toda la tierra que nos quieren tirar. Aparece gente nueva luego de un año a querer tirarnos tierra. Nos queremos, sabemos cuál es nuestra realidad, no le hacemos daño a nadie a pesar de toda la negatividad en contra”, aseguró.

Asimismo, el artista confirma que si han tenido varios problemas debido a la distancia por esta cuarentena decretada en varios países, pero que a pesar de todo siguen luchando juntos.

“Si hemos tenido nuestros problemas, no les voy a mentir, como cualquier pareja, y más ahora que estamos luchando con lo de la distancia y que no nos podemos ver. Mil cosas que afectan una relación, pero aquí seguimos. Nadie va a influenciar en lo que nosotros dos sabemos o en lo que sentimos sobre el otro”, confirmó tajantemente.

El cantante precisó que no le interesa en lo absoluto formar parte del mundo de la farándula y que por favor, tanto prensa, como seguidores, no le pregunten más sobre el tema, ya que no piensa dar más detalles.

TE PUEDE INTERESAR