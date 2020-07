Las imágenes que difundió el programa de Magaly Medina sobre Amy Gutiérrez, al poner al descubierto que la cantante se encuentra actualmente enamorada, ha causado polémica en los medios y redes sociales. Y es que lo que sorprendió a todo el público televidente fue que la salsera aseguró que sus padres no estaban enterados sobre este hecho y que iba a tener problemas

“ Mi mamá no sabe que estoy con él, tú me vas a causar problemas con mi mamá y mi papá (...) pero mis papás no saben que yo obviamente estoy saliendo”, le aseguró nerviosa al reportero cuando pensó que las cámaras estaban apagadas.

Sin embargo, la intérprete de “No sé” utilizó sus redes sociales para demostrar que la relación con su madre se encuentra viento en popa, pese al ampay que difundió la ‘Urraca’ con el bailarín de Daniela Darcourt, Álvaro Peralta.

“No te detengas, las situaciones que se te presenten en tu vida no te hagan detenerte. Que tenga un gran día mi princesa, cuídate, te amo, me avisas cualquier cosa”, es el mensaje que le escribe su madre por Whatsapp. “Mensajes como este me llenan la vida totalmente. Gracias mami, te amo mucho”, escribió Amy en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, la exintegrante de Son Tentación dejó un curioso mensaje que trata sobre la privacidad, haciendo referencia a lo acontecido en la última edición de “Magaly TV, la firme”. “Cuanto más pasan los años, más aprecio el valor de la privacidad, de cultivar tu círculo y solo dejar a ciertas personas en él, no todo el mundo merece un asiento en la mesa de tu vida”.

