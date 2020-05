La salsera Amy Gutiérrez habló en el “Reventonazo de la Chola Chabuca” para aclarar la situación, luego de que Mayra Goñi dijera que ya no confía en ella por decir que si las cosas fluyen, fluyen con Nesty cuando participaban en un reality.

Amy Gutiérrez descartó tener algún sentimiento hacia Nesty, pareja de Mayra Goñi. “Este para mí como Amy Gutierrez es importante y difícil. Difícil porque está atacando a mi familia, por qué afecta a mi carrera cuando yo quiero mostrar a una Amy con valores. Yo soy una persona que tiene códigos, he crecido con valores, vengo de abajo, sin hacer escándalos, sin hacer show, sin hacer ese tipo de cosas”.

Muy molesta, la salsera añadió: “Yo no me voy a prestar para ningún show, ningún juego, ni tonterías para eso. Me gusta como persona, como amigo (Nesty) (...) Solo hay una sola verdad. Estoy decepcionada de la situación. No le costó nada (a Nesty) decir que era un malentendido. Yo ya he no he vuelto a hablar con ellos”.

Con lágrima en los ojos, Amy Gutiérrez finalizó enviando un mensaje a Mayra Goñi. “Yo no la juzgo, la entiendo. Yo voy a estar para ella y lamento mucho que por algo así se haya perdido una bonita amistad. A mí no me importan si no me creen, porque la conciencia la tengo limpia”.

