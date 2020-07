¡Ya no se esconden más! La cantante Amy Gutiérrez decidió hacer público su romance con el bailarín de Daniela Darcourt, Álvaro Peralta. Y es que la salsera no tuvo más alternativa que oficializar su relación cuando las cámaras de Magaly Medina la grabaron en secreto.

“Mi mamá no sabe que estoy con él y ahora vas a sacar esta nota, ¿qué hago? Dime (...) Pero escúchame, cómo hago, tú me vas a causar problemas con mi mamá y mi papá”, dijo Amy esta semana cuando creyó que no era grabada.

Y como ya no hay razón para esconderse, la salsera publicó este domingo una fotografía con el bailarín, quien - al parecer - le ayuda con las labores domésticas.

“Esperancitooo”, se le escucha decir a Amy G y risas a modo de burla. En el video se aprecia al muchacho barriendo la sala mientras ella solo se ríe.

