Ana Kholer sorprendió a través de su cuenta de Facebook Oficial al anunciar que decidió dar por concluido su matrimonio luego de 28 años de casados junto con Kevin Borda, quien además fungió como su productor musical. Ella colgó un video anunciando el por qué decidió tomar esta medida, pero parece que se arrepintió, pues eliminó el video.

Sin embargo, el programa “Aquí te cuento", que conduce Antonio Tafur por su cuenta de Facebook lo dio a conocer sorprendiendo con la noticia, y además al saber los motivos de la separación que se debía a una infidelidad de su esposo.

“Todos los que me conocen saben que Kevin Borda es mi esposo y mi productor musical y hemos decidido dar por terminado nuestra relación por mutuo acuerdo”, dijo al inicio de su extensivo video luciendo un rostro demacrado y con cara de pocos amigos.

Hasta ahí iba todo bien, pero la cantante del “Siqui siqui” sorprendió al revelar los motivos del por qué tomó esa decisión. “El puede hacer con su vida lo que quiera con cualquiera. Se los digo en buena onda... no tienen por qué esconderse. No es secreto. Y las personas a las que me estoy refiriendo saben, por qué yo se que lo ven: No te preocupes, tú tranquila porque escúchenlo bien, hasta en los perros hay razas. Entendieron”, añadió.