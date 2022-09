El futbolista de la selección peruana, Paolo Guerrero, vive una nueva etapa amorosa y es que hace unos meses terminó su relación con la modelo peruana Alondra García Miró con quien se especuló llegaría al altar.

Sin embargo y tras varios años de romance, la pareja no se consolidó y ambos decidieron tomar rumbos por separado. En medio de esta incertidumbre por saber sobre la relación de la modelo peruana y el futbolista, Paolo Guerrero se dejó ver con una nueva compañía.

Se trata de nada más y nada menos que de la bailarina brasileña Ana Paula Consorte con quien el ‘Depredador’ tendría algo más que una simple amistad pues hace unos días en el programa Amor y fuego se barajó la posibilidad de que Ana Paula y Paolo ya estarían viviendo juntos y es que varias imágenes muestran a la bailarina en la casa del deportista y compartiendo con el papá e hijo del peruano.

Eso no es todo, hace unas semanas, Ana Paula Consorte confesó que era la enamorada de Paolo Guerrero, un hecho insólito pues el ‘Depredador’ no está acostumbrado de hablar de su vida amorosa.

Ana Paula Consorte también tiene que lidiar con los comentarios de los usuarios que aún anhelan ver juntos a Paolo Guerrero y a Alondra García Miró.

Por ello, la brasileña no duda en responder cada uno de los ataques que recibe a través de su cuenta en Instagram. En uno de ellos, un usuario se burla de que Ana Paula Consorte no sea oficializada por Paolo Guerrero sino que fue ella misma quien gritó a los cuatro vientos el amorío que tenía con el delantero.

“Mana por qué te has oficializado sola. Por qué no esperaste que nuestro capi lo haga mana. Él no te quiere porque no te ha oficializado Jajaja”, escribió una usuaria.

Ante tremendo comentario, Ana Paula Consorte solo atinó a responderle fiel a su estilo: “no soy tu mana”, escribió acompañado de unos emojis enviando besitos y buenas vibras.

Al parecer, Ana Paula Consorte no está dispuesta a escuchar comentarios negativos sobre la relación que tendría con el delantero peruano.