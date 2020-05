La actriz peruana, Anahí de Cárdenas, dio una increíble noticia. Ella contó que terminó sus 18 quimioterapias tras una dura batalla contra el cáncer de mamá.

Pese a la pandemia del coronavirus, Anahí de Cárdenas logró finalizar con esta etapa y tras hacerlo, fue despedida de manera motiva por la clínica donde llevó su tratamiento.

“Agradecida con mi familia, mi novio , mi familia política, los doctores, las enfermeras, todas las personas en el puso 9 y 4 (...) gracias por hacerme sentir como un humano y no como una enfermedad mas. Gracias a mis amig@s, columnas sólidas inquebrantables. Y gracias a ustedes, por acompañarme en esto y estar ahí siempre para mi, con palabras de aliento, mensajes bonitos y siempre cercanos”, escribió Anahí de Cárdenas.

Ella compartió un video de cómo la despidieron, pero agregó que la batalla continúa. “Todavía no se como me siento al respecto, por que el tratamiento no ha terminado, pero he ganado una batalla de la gran guerra y cada día estoy mas cerca a mi meta”.

Finalmente, envió un mensaje a las personas que luchan contra el cáncer. “A todas las personas con cancer: lúchenla, lúchenla siempre, no se dejen vencer. Hay que atacar por todos los flancos y agradecer las cosas pequeñas! Si yo pude... para ti va a ser papaya! Vamos mierda que si se puede!”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Coronavirus en Perú: Mario Irivarren cuenta entre lágrimas cómo se contagió de virus

Coronavirus en Perú: Mario Irivarren cuenta entre lágrimas cómo se contagió de virus

TE PUEDE INTERESAR