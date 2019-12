Anahí de Cárdenas compartió una imagen de su cuerpo tras ser operada por el cáncer de mama que padece. A través de Instagram, la actriz contó que se hizo una sesión de fotos para “empezar a quererse”.

“Pensé bastante antes de subir esta foto. Lo comente con una amiga antes de hacerlo. Me dijo, hazlo, nos estas enseñando a tod@s mucho. A lo que le pregunte : y a mi? Me falta una teta. Y si, me falta una teta”, escribió.

Y es que según Anahí de Cárdenas, nunca se sintió feliz con su apariencia; sin embargo, tras operarse se dio cuenta que realmente sí se veía bien: “Pasé tantos años de mi vida adulta mirándome las tetas, descontenta por sus diferencias, molesta con mi cuerpo por no ser perfecto y ahora, solo tengo una. Antes de este proceso le pedí a mi novio que me tome una foto, ayer la vi y dije: mierda, que lindas eran mis tetas. Tantos años que me la pase juzgándome”.

Tras la operación, la actriz decidió “empezar a quererse" y no juzgar su cuerpo por cómo luce: ”Por eso decidí hacerme esta sesión de fotos. Porque es una manera de reconocerme ahora, en mi elemento, y empezar a quererme nuevamente, pero ahora mas bonito, sin juzgarme. Abrazar mis imperfecciones que son perfectas para mí".

Asimismo, Anahí de Cárdenas contó que empezará las quimioterapias próximamente. “Empiezo quimioterapia pronto y también habrán más cambios. Más inseguridades. Pero vamos a darle batalla. A por ese estado de cuerpo (y mente) de verano, de todo el año”.