Esta noche el programa de Magaly Medina mostrara el altercado que tuvo Paolo Guerrero y uno de los reporteros de la ‘Urraca’ en una cafetería. Tras la publicación del avance, el futbolista decidió dar su versión a través de sus redes sociales.

“Ayer nadie perdió los papeles, al contrario, me faltaron el respeto. Solo le quiero decir a esta señora que mande a sus reporteros a que no me falten el respeto, porque eso no lo voy a permitir. Yo puedo aceptar muchas cosas, me han hecho una serie de preguntas, que trato de no darle bola, pero no voy a aceptar que me falten el respeto, que me hagan preguntas y que rían cachosamente en mi cara pelada, eso sí no lo voy a permitir. Esa señora quiere que yo pise el palito, que agreda o algo... Quiero decirle que puede mandar a quien quiera, a que me provoque, que haga lo que quiera, yo no voy a pisar el palito, pero no voy a aceptar que me falten el respeto”, aseguró el ‘Depredador’.

Además, Guerrero le recordó a la conductora de TV que no puede mencionar su nombre por mandato de la justicia.

“Quería hacerle recordar a la señora que ella judicialmente está prohibida de tocar mi nombre, mencionarme en su programa. Si se olvidó, le hago recordar para no tener más problemas”, agregó.

Después de oír las declaraciones de Paolo Guerrero, Magaly Medina decidió responderle en sus ‘stories’ de Instagram y dijo que esta noche en ‘Magaly TV: La Firme’, mostrará todas las imágenes donde se evidenciará el ‘verdadero rostro’ del deportista.

Por otro lado, dejó en claro que ella sí puede opinar del futbolista, ya que el juicio que tenían terminó hace mucho tiempo.

“ Esta noche en mi programa voy a mostrar todas las imágenes que muestra el verdadero rostro de Paolo Guerrero. Parece que a él no le ha gustado y me está diciendo en sus redes sociales que yo no puedo hablar de él porque tuvimos un juicio. Eso es mentira, yo sí puedo hablar de él, puedo opinar de él. Yo soy una periodista con libertad de expresión y el juicio que tuvimos terminó ”, expresó la periodista.

“ Esta noche no me voy a callar nada porque a mí no me gusta la gente que se victimiza, cuando sabe muy bien que ha cometido un error tremendo. Y voy a contar las circunstancias de cómo sucedió todo esto ”, concluyó.

A unos minutos del mensaje de Paolo Guerrero a Magaly Medina, la periodista utilizó sus redes para responder al futbolista y manifestó que esta noche en su programa mostrará su "verdadero rostro" tras polémica. (Video: @magalymedinav)

Te puede interesar