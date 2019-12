Anahí de Cárdenas utilizó sus redes sociales para compartir un nuevo mensaje sobre su lucha diaria contra el cáncer de mama. La actriz aseguró que esta dura experiencia la ayuda a fortalecerse física y emocionalmente.

En una fotografía que muestra el corte de cabello que se hizo, publicó un emotivo mensaje que detalla los cambios en su vida y cómo ha superado las inseguridades.

“Pisa fuerte y salta. Lo más importante de cualquier proceso es la aceptación y en este camino, estoy teniendo que aceptar varias cosas, cambios, más físicos que nada, y por qué no, emocionales. Por más de que creamos y prediquemos que la belleza es interna, estamos regid@s por estándares, estructuras sociales que dictaminan que es bello y que no. Y eso, de todas formas, modifica cómo te sientes, como piensas, y que es lo que quieres para tu vida”, escribió la actriz.

Asimismo, se refirió a su “nuevo estilo de vida” y tras “aceptar el proceso” al que se ha visto sometida y que incluyó la extirpación de una mama y duros tratamientos de quimioterapia.

“Yo tengo y he tenido muchas inseguridades con respecto a mi físico, toda la vida, y eso no es un misterio. Pero, algo que me está dando este “nuevo estilo de vida” es una aceptación que no sabía que existía en mí. Así que, aquí estamos, ya casi sin pelo, sin teta y ojerosa, pero agradecida por qué sé que de esta salgo más fuerte que nunca. La mujer maravilla no tiene nada que yo no tenga”, añadió.

Cabe señalar que Anahí de Cárdenas reveló a través de sus redes sociales que padecía cáncer de mama el pasado 4 de noviembre. Tras su confesión, recibió el apoyo incondicional de sus seguidores, quienes le piden fortaleza en este difícil episodio.