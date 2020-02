¡Mucha fuerza! La reconocida actriz Anahí de Cárdenas, quien se encuentra en una lucha constante para vencer el cáncer de mama que padece, le cuenta a sus seguidores que no han sido días del todo bueno, debido a los efectos secundarios de la quimioterapias.

Y es que recordemos que la artista viene recibiendo quimioterapias del tipo rojo (una de las más fuertes) para vencer poco a poco el mal que se le detectó hace algunos meses.

“Han sido días intensos. Se que hablo siempre de parar, de respirar, de escuchar al cuerpo, pero ¿cómo haces cuando tienes que cumplir con demasiadas cosas y es imposible que puedas mandar un reemplazo?”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

Asimismo, en dicha publicación en sus redes sociales, Anahí narró que su doctor de cabecera le recomendó ya no comer frutas, verduras, lácteos y fibra, debido a los efectos que éstos alimentos estarían provocando en su organismo.

“Tengo 3 razones por las cuales debería de ir de frente a emergencias. Fiebre, vómitos y diarrea. El doctor me dijo que deje de comer frutas y verduras, eso hice y pasó, pero ahora no sé qué comer que me nutra y me caiga bien al estomago. Odio la sopa de pollo. No frutas, no verduras, nada de fibra, nada con lácteos”, manifestó.

