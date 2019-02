​André Castañeda revela en qué estado encontró a Poly Ávila tras haber sido drogada en fiesta (VIDEO)

André Castañeda apareció en TV días atrás para denunciar que una amiga había sido drogada en una fiesta en la que se encontraban algunos chicos reality, tras esto, Poly Ávila confesó ser la víctima y recientemente se reveló en qué estado se encontraba la modelo argentina.

"Se sentía alterada, se sentía mal, sentía que se devanecía", sostuvo André Castañeda en entrevista con Magaly TV, la firme.

Junto a esto, el exparticipante de Combate dio detalles de en qué estado encontró a la argentina Poly Ávila: "A mí me impactó mucho cómo tenía la cara, los gestos, la gesticulación de la boca era exageradamente así".

Después de ello, la expareja de Poly Ávila dijo lo siguiente: "He visto a gente que tal vez consume drogas y tiene sus muecas, pero en esta ocasión ella no está acostumbrada a esto, ella no es una consumidora, entonces tal vez le afectó más o tal vez le pusieron demasiado".

