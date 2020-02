Andrea Llosa ya se prepara para el regreso de “Andrea” y “Nunca más”, sus dos programas en ATV, en este 2020.

Durante una entrevista con Ojo, la conductora se refirió al escandaloso tema entre Jefferson Farfán y Melissa Klug, quienes continúan enfrentándose en los tribunales por el intento del futbolista de reducir la pensión de alimentos de sus hijos.

Andrea Llosa no quiso calificar este acto de la “Foquita”, pero señaló que los padres trabajan para sus hijos y deberían estar felices de darles todo lo que tienen.

“Yo creo honestamente que si tienes mucho dinero, como Jefferson Farfán, dale todo a tus hijos. De verdad, me parece... no sé si la palabra (para Jefferson) es mezquindad, no sé cuánto le pasará de pensión y seguramente un niño no necesita, no todos tienen la misma condición económica porque no todos tienen el mismo padre, cada situación es diferente", señaló.

"Si yo ganaría muchísimo dinero, te juro que todo el dinero se lo daría a mis hijos, no estaría pensando en ‘no, mejor no le voy a dar, le voy a dar menos’. No sé, estarían en el mejor colegio, en la mejor universidad, tendrían el mejor seguro de salud, me pondría a pensar en eso (...) para eso trabajamos los papás”, insistió la conductora de “Nunca más”.

“Los padres se divorcian y los hijos no. Tus hijos van a ser tus hijos para toda tu vida (...) lamentablemente a veces el rencor te gana, la rabia te gana”, indicó.





