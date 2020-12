Andrea Llosa sorprendió a propios y extraños al revelar que sufrió un ataque de pánico mientras viajaba en avión con su familia de regreso a Lima.

Y es que la periodista recordó sus épocas de aeromoza y confesó que le agarró mucho miedo a los aviones cuando se convirtió en mamá.

“Subí al avión para volver a Lima. Desde Orlando son casi seis horas de vuelo. El avión comenzó a moverse frenéticamente y yo entré en pánico”, comenzó contando.

“Cristóbal dormía, mi esposo veía una película y a mi lado estaba Juanteo, así que para no contagiarle mi pánico, me paré y al ritmo de la turbulencia llegué hasta la cola del avión, ahí se encontraba Camila, la aeromoza que trató de calmarme con paciencia, con compasión y con esa vocación de servicio que claramente yo nunca tuve. Sentía que me faltaba el aire, que me moría. Sentía la necesidad de huir pero sabía que estaría atrapada por varias horas más”, agregó la conductora.

Finalmente, la figura de ATV aprovechó la ocasión para agradecer a las dos aeromozas que la auxiliaron en ese fatídico momento.

“Gracias Camila por haberme enseñado a respirar nuevamente. Gracias Belinda (la otra aeromoza que se unió al auxilio). Gracias a ambas por las horas de conversa, sin ustedes no lo hubiese superado. Ojalá la próxima semana que viajo las vea otra vez”, escribió en su publicación de Instagram.

