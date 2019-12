A través de su cuenta de Instagram, la actriz Andrea Luna contó la enfermedad que viene padeciendo desde hace un año. “Espere más de un mes para hacer este post y puedan ver mis avances”, escribió al iniciar su publicación.

Resulta que el rostro de Andrea Luna ha empezado a presentar acné, enfermedad que no sufrió de adolescente. “Yo jamás pensé pasar por un proceso de acné. Nunca tuve acné. Ni siquiera en la adolescencia. Rara vez veía que alguno se asomaba, luego desaparecía a los pocos días sin necesidad de hecharle nada”, añadió.

Sin embargo, esta situación habría empeorado en los últimos meses, por lo que decidió iniciar un tratamiento desde hace un mes y cuyos resultados se estarían dando a notar.

“Pero desde el año pasado algo muy raro pasó. Algunos lo llaman “acné adulto” y puede dejar cicatricez muy feas pero sobretodo en el autoestima.He averiguado todo sobre lo que me está pasando”.

Ahora, Andrea Luna espera recuperar su piel lozana, pues asegura que esta situación es difícil para ella. “Pero lo que más me gusta es sentirme bien conmigo misma y poder salir a la calle sin maquillaje. Solo usando mi bloqueador. A las personas que sufren esta enfermedad, les quiero decir que si hay esperanza para combatir el acné y que no se rindan!!!! Demora, pero busquen ayuda y no dejen que pase más tiempo”, añadió.