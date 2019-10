Andrea Luna encarnará a una lesbiana en la cinta de Augusto Tamayo “Sebastiana, la maldición”, que se estrenará el 24 de octubre. “Soy Paula, que vive enamorada de su mejor amiga Mafer (Luciana Blomberg). Ella tiene mucha fuerza, pero a la vez tiene un lado muy dulce”, dijo la artista a Ojo, quien se da un beso lésbico con la actriz de “De Vuelta al Barrio”.

Precisamente, sobre esta escena, dijo que “no es forzada". Sostuvo que esta película puede llevar a la reflexión y la tolerancia entre los peruanos.

“Es una chica que está enamorada, no importa el género, no hay por qué alarmarse, hay que ser tolerantes. Además que se da de forma natural, no forzada. No estamos viendo estereotipos de los gays, solo dos chicas que se enamoran y luchan por sobrevivir”, comentó a Diario Ojo.

Agregó que apenas se enteró que protagonizaría un beso lésbico, comenzó a construir el personaje. “Creo que les va a gustar mucho Paula, mi personaje”.

VIDEO de Andrea Luna: Marisol Mayta