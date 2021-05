¡Fuertes declaraciones! Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu estuvieron enlazados en exclusiva con el programa “En boca de Todos”, donde no pudieron evitar enfrentarse a las candentes preguntas de los conductores, una de ellas fue sobre la posibilidad de volver a tener otro bebé.

Recordemos que hace algunos días, la parejita anunció que retomaron su relación sentimental luego de estar separados más de 4 años.

Sin embargo, la ‘ojiverde’ y el popular ‘hombre roca’ no esperaron recibir un peculiar comentario del vidente Mossul, quien predijo que ambos se convertirán nuevamente en padres como fruto de su reconciliación.

“Claro que sí viene un nuevo bebé, estoy lanzando esa noticia”, expresó muy seguro el vidente en el magazine.

“Realmente hemos hablado el tema si ampliamos o no la familia, y la decisión había sido que no, que no deseamos por ahora tener otro bebé y más adelante no creo”, confesó entre risas Andrea.

TE PUEDE INTERESAR