Andrea San Martín realizó una nueva denuncia en sus redes sociales. Esta vez, la ‘ojiverde’ arremetió y denunció públicamente a una conocida entidad bancaria.

“Si tengo que ponerlos en evidencia públicamente y legalmente lo haré las veces que lo tenga que hace para evitar que más personas se unan a este banco”, señaló la “ojiverde” en Instagram.

Asimismo, Andrea San Martín respondió a todos los usuarios que la tildan de “quejona” por realizar estas denuncias constantemente: “Sí, soy una persona súper quejona, yo me quejo por todo. Si tengo que reclamar, reclamo; si tengo que irme en contra del dueño del circo, me voy en contra del dueño del circo; si es un familiar, no me interesa”.

“A mí no me interesa quién sea, pero yo detesto las injusticias y me pongo a pensar ‘si hacen eso conmigo que yo soy tan jodid* para chequear mis cosas, no me imagino a los abuelitos o a la gente que no sabe usar bancos, pero está en la obligación de hacerlo’”, expresó.

En ese sentido, Andrea San Martín aseguró que no le importa la opinión de la gente sobre su forma de ser, pues ella seguirá haciendo quejas y denuncias en las redes sociales.

“Yo sé que es muy cansado, yo sé que a veces mucha gente te puede decir ‘ay, de todo de quejas’; sí, de todo me quejo y de todo me seguiré quejando las veces que me tenga que quejar, no me interesa lo que piense la gente, pero por encima mío nadie va a pasar bajo ningún aspecto”.

