La madrugada del 16 de diciembre, durante la emisión de “La banda del chino”, Aldo Miyashiro leyó el comunicado que le envió Andrea San Martín para informarle que daba un paso al costado en la conducción del programa de América Televisión tras las graves acusaciones de su expareja Juan Víctor Sánchez, quien asegura que ella estaría ejerciendo maltrato físico y psicológico hacia su hija de tres años.

“Con mucha pena, quiero comunicarles que he decidido dar un paso al costado del programa por respeto a todo el equipo maravilloso de trabajo que confió en mí, así como también por cariño a mis compañeros que lamentablemente se han visto envueltos en un problema de índole familiar que jamás debió de cruzar la puerta de mi hogar. Agradezco la confianza como persona y trabajadora que se me brindó hasta el momento, pero creo que, así como decidí y fui firme en mantener la calma y el silencio para manejar dichas situaciones, creo que es momento de aclarar algunos puntos que vienen perjudicando mi imagen, pero sobre todo exponiendo a mis dos menores hijas”, fueron las palabras de Andrea San Martín en la primera parte de su comunicado.

Asimismo, señaló que se defenderá de las acusaciones de Juan Víctor en otro medio televisivo. “A fin de evitar mayores comentarios hacia las personas que me abrieron la puerta y confiaron en mí, incluyendo al público que sintoniza la Banda del Chino, al igual que mis seguidores en redes sociales, me veo obligada a hacerlo a través de otro medio televisivo. Sin más que decir les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, gracias por sus palabras, compañía y comprensión durante estas semanas. Espero seguir trabajando juntos en algún momento. Gracias”, concluyó.

El pronunciamiento de Andrea San Martín se dio después de que horas antes Aldo Miyashiro le brindara su respaldo asegurando que no “cortaría su cabeza”, como mucha gente le pide que lo haga en redes sociales. Asimismo, aclaró que en su programa no tocarían el tema porque no deseaba generar más polémica.

“No esperen de nosotras una intervención mediática para tener rating y para jugar. Ese no es nuestro estilo, todos saben cómo hacemos nuestro programa. No busquen sangre acá, no la van a encontrar”, indicó en una edición anterior.

¿Cuándo empezó la polémica entre Andrea San Martín y Juan Víctor?

El escándalo se inició a fines de noviembre, cuando Juan Víctor denunció a Andrea por el delito de violencia familiar. El extripulante de cabina argumentó que su expareja no le permitía ver a su hija.

“Lamentablemente no tengo contacto con la mamá de mi hija, no me responde los mensajes de WhatsApp ni las llamadas. No tengo idea de dónde está mi hija, no sé nada de ella”, dijo semanas atrás a las cámaras de “Amor y Fuego”.

Además, Juan Victor expresó que se sentía sumamente preocupado debido a que tenía pruebas que demostrarían que Andrea no era una buena mamá. Previo a que los audios sean difundidos en “Andrea”, Rodrigo y Gigi Mitre escucharon el contenido de este material y expresaron en su programa de Willax TV que estaban sorprendidos por el trato de la influencer hacía una niña de solo tres años.

Juan Víctor llega al set de “Andrea”

El pasado 8 de diciembre, Juan Víctor se presentó en el programa de Andrea Llosa para contar su verdad. Es ahí cuando el empresario difunde los polémicos audios que causaron conmoción en los televidentes y en las redes sociales.

En los audios se puede oír a la modelo alterada y bastante ofuscada, pues no paraba de gritarle a la pequeña para que deje de llorar.

“¿CÓMO SE DICE? ¡CÓMO SE DICE! Una vez más que yo escucho una queja y te lo quito. ¿Entendiste? ¡Entendiste!... “Cálmate... te voy a pegar. ¡Cálmate! ¡Respira! ¡Qué te calles! Si no te callas no te voy a llevar al baño”, se oye en los audios, esto mientras la menor no puede dejar de llorar.

“No quiero abrazo. Cállate o te cae otro. Cállate entonces. ¡No te quiero escuchar llorar!”, grita la exparticipante de reality. Según explicó Víctor, estos maltratos se dieron cuando la menor tenía 2 años y medio.

Niñeras acusan a Andrea San Martín

El programa de Andrea Llosa y Juan Víctor contactaron con tres niñeras que cuidaron a la menor en el pasado. Todas ellas relataron ser testigos de los maltratos de Andrea hacia su hija.

“Yo sí he estado presente donde ella le gritaba a la bebé, le ha pegado cuando ha perdido la paciencia, ha maltratado a la bebé. Una vez estábamos en el carro y ella (Andrea) estaba hablando y dijo una lisura. Cuando la bebé lo repitió, ella se volteó y le dio un manazo en la boca”, contó una de las cuidadoras.

Andrea San Martín desactiva comentarios en Instagram tras difusión de polémicos audios

En medio de la polémica, Andrea San Martín decidió bloquear los comentarios de sus redes sociales ante las fuertes críticas que venía recibiendo. Asimismo, la exintegrante del programa “La banda del chino” dejó de compartir momentos de su vida diaria, como solía hacerlo todos los días.

Juan Víctor Sánchez revela que Andrea San Martín le ha solicitado una pensión de 5 mil soles para su hija

El pasado 15 de diciembre, Juan Víctor ofreció una entrevista al programa “Amor y Fuego” y reveló que después de un mes entre polémica, denuncias mutuas, Andrea le permitió ver a su hija, pero dentro de su vivienda.

“Extrañaba bastante a mi hija, pensé que no la iba ver, la apachurré y luego me llevaron al cuarto de juegos y ahí he estado todo el rato, con la cámara de seguridad arriba”, indicó Juan Víctor.

Gigi Mitre le preguntó a Sánchez si era verdad los rumores que indicaban que la exchica reality le estaría solicitando aumentar la prensión de alimentos a 5 mil soles.

“Aclárame una cosa, te han pedido a ti subir a 5 mil soles”, le preguntó la conductora a Juan Víctor, quien respondió: “Plasmado en el documento está. Se supone que ella, al parecer, lo que está esperando recibir es eso, pero es una suma demasiado alta”.

