La conductora Andrea Llosa anunció los resultados del examen toxicológico que le realizaron a Carlos ‘Tomate’ Barraza para saber consumió cocaína durante el último año.

Tras los enfrentamientos con su exesposa Vanessa López, ‘Tomate’ Barraza resultó negativo para cocaína: “Lo que determina este examen toxicológico es que Carlos ‘Tomate’ Barraza no consume cocaína, negativo”.

“Un alivio, me acabo de quitar una mochila de casi 35 kilos (...) te agradezco nuevamente. Es muy fácil señalar con cosas tan dolorosas, porque creo que las drogas son lo peor que pueden existir en el mundo y en mi familia lo hemos vivido”, dijo ‘Tomate’ Barraza.

“Han sido días duros, han sido días que me han estado cuestionando, que han estado burlándose, y yo he estado lo más relajado posible porque confío en mí, confío en la crianza que me han brindado mis padres”, agregó.

El locutor lamentó que los problemas con Vanessa López hayan llegado tan lejos: “Son problemas domésticos que se han debido tratar herméticamente, pero cuando las cosas salen de control sucede esto”.

Asimismo, entre lágrimas, contó lo difícil que fue realizarse el examen toxicológico: “El día que yo fui a hacerme el examen, me sentí humillado (...) me sentía mal, por qué cuestionar a una persona si nunca en su vida ha probado drogas”.

Tomate llora por el resutaldo - diario OJO

Fuente: ATV

