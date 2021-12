La influencer Vanessa López se defendió luego de la denuncia que Carlos ‘Tomate’ Barraza interpuso en su contra por presunto maltrato psicológico contra él y su hija mayor, G.B.Z. (13).

Durante el programa “Magaly TV La firme” del viernes 3 de diciembre, el locutor aseguró que continuará con el proceso legal contra la madre de su hija menor: “voy a defenderme, una persona se tiene que hacer responsable por las cosas que habla, yo no puedo andar por el mundo difamando, mellando y no va a pasar nada, eso está mal”.

Y es que según ‘Tomate’ Barraza, su hija mayor está sufriendo bullying de parte de sus amigos por este escándalo. Sin embargo, Vanessa López aseguró que siempre protegió y quiso mucho a la hija de ‘Tomate’ y Danuska Zapata.

“Yo muchísimas veces he consolado y he tranquilizado a G**** por las cosas que su papá ha hecho, él no me puede venir a decir a mí ahorita que yo le causo un daño cuando yo a esta niña la he querido un montón, yo la he adorado, G**** me decía a mí mamá. Si las cosas se fueron de control y ya no se supieron manejar, es por parte de los dos, mi hijo y su hija no tienen nada que ver aquí”, manifestó la influencer.

Asimismo, Vanessa López reveló que responderá con una denuncia contra ‘Tomate’ Barraza, pero por maltrato físico contra su hijo mayor: “Todas las cosas que dije en televisión fue una discusión de los dos, y eso seguro le debe afectar a su hija y también le afecta a mi hijo, a los dos. Con la diferencia de que yo a su hija, yo nunca le he hecho un maltrato físico y él sí (a su hijo)”.

“Lo que pasa es que así son las personas infelices. Cuando tú no estás contento, cuando no estás lleno por dentro, quieres ver la manera hasta de jo***”, comentó Vanessa López sobre la actitud de su exesposo.

Vanessa López responde a Tomate Barraza - diario OJO

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR