La influencer Vanessa López se mostró indignada con la denuncia que Carlos Tomate Barraza interpuso en su contra por supuesta violencia psicológica contra él y su hija mayor, de iniciales G.B.Z. (13).

A través de Instagram, Vanessa López inicialmente contó que Tomate Barraza se negó a depositarle la manutención completa del mes de noviembre, debido a que ella viajó a Estados Unidos y él se quedó con su hija. Pese a ello, Vanessa asegura que se hizo varias compras para la niña y debe gastar en las clases de natación que tiene pagando desde hace dos meses; asimismo, cuando Tomate no vio a su hija por todo un mes, Vanessa tuvo que dedicarse a su cuidado por completo, limitándola en su trabajo.

“Se quedó con la bebé 15 días mientras yo estaba en USA, se le compró ropa, zapatos, etc., ya que lo del año pasado lo deja súper rápido, empieza clases de natación y no la puedo matricular por su egoísmo (...) Cuando (Tomate) dejó de ver a mi hija más de un mes, dejé de generar ingresos, ya que estaba más al cuidado de ella que de mi negocio y él con sus eventos”, explicó Vanessa López.

Asimismo, Vanessa López se mostró indignada con la denuncia que Tomate Barraza realizó en su contra. La influencer pidió que la deje vivir en paz y animó a las mujeres a denunciar a tiempo, admitiendo que cometió un error al volver con el locutor radial:

“Encima regreso de mi viaje y me envía una demanda por supuesto maltrato psicológico hacia él y su hija, cuándo me dejarás en paz!!! Denuncien cuando estén a tiempo de hacerlo, mujeres, no cometan el mismo error que yo cometí”, escribió Vanessa López en Instagram.

Junto a estos mensajes, Vanessa López compartió capturas de pantalla de sus últimas conversaciones con Tomate Barraza:

Vanessa: Carlos, te dije que me tienes que depositar completo porque le compré cosas a Emi*****, como ropa de verano, sandalias y demás que no tenía la bebé para este verano, hasta su ropa de Navidad, aparte pagamos el departamento a madias, departamento que estaban sus cosas. Tú dejaste de venir a verla más de un mes y ese mes me cortas mi trabajo, porque me quedaba con ella la mayor parte del tiempo mientras tú trabajando, llenándote los bolsillos, así que por favor ten la consideración de depositarme la pensión completa a mi nro de cuenta porque este mes es su cumpleaños, hay cosas que se tienen que comprar y matricularla en su natación, que cuesta 400 soles el mes.

Vanessa: Todo sale de ahí a medias, ella está yendo a su natación hace 2 meses y por tu viveza.

Carlos: Te dije que te iba a depositar la mitad.

Vanessa: No voy a dejar de matricular a mi hija que empieza el viernes, en ningún lado dice que si se queda contigo 15 días, tiene que ser mitad, dónde dice eso.

Carlos: Estuve 15 días con mi hija y eso genera un gasto.

Vanessa: Pero tengo que matricularla en su natación de este mes.

Carlos: Si deseas denúnciame por alimentos, no tengo problema alguno.

Vanessa: En mi vida te la vuelvo a dejar porque eres un inconsciente.

