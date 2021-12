Carlos ‘Tomate’ Barraza reapareció en el programa Andrea este viernes 17 de diciembre. Esta vez, el locutor aseguró que no existe la posibilidad de retomar su relación con Vanessa López.

“No, no, no, yo creo que el tema de nosotros ya está completamente cerrado, zanjado, ya cada uno tiene una proyección de vida, lo que va a hacer”, respondió ‘Tomate’ Barraza cuando le preguntaron si Vanessa López le había propuesto retomar su relación.

“No, no creo (que podrían reconciliarse), no creo porque ha habido mucho daño de parte de nosotros”, comentó el locutor.

Asimismo, ‘Tomate’ Barraza lamentó haber llegado a este punto con Vanessa López: ”Creo que llega un momento que yo digo ‘caramba, de corazón hubiese querido que mi hija no pase esto’ (...) Es terrible cuando se fragmenta, cuando se quiebra una familia”.

En ese sentido, ‘Tomate’ Barraza aseguró que ya no ama a Vanessa López, aunque no está seguro cuándo la dejó de amar: “No, no (hay amor), pero sí hay un cariño y un respeto, porque es la mamá de mi hija y la voy a ver toda la vida”.

Tomate descarta volver con Vanessa López - diario OJO

Fuente: ATV

