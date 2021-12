Carlos ‘Tomate’ Barraza tuvo una inesperada reacción al ver a su exesposa Vanessa López en el set de Andrea, programa transmitido este viernes 17 de diciembre.

Inicialmente, Carlos ‘Tomate’ Barraza había anunciado que se iba a realizar un examen toxicológico de cabello para descartar un presunto consumo de drogas. Asimismo, aseguró que él nunca ha hablado mal de Vanessa López.

“Cuando mi hija crezca no va a ver ningún tipo de registro a quien yo me haya dirigido de una forma tan brutal como lo hizo su madre conmigo, pero eso ya es cuestión de cada uno”, comentó Carlos ‘Tomate’ Barraza.

En ese momento, Andrea Llosa anunció el ingreso de Vanessa López. Cuando esta apareció y se sentó, ‘Tomate’ Barraza se puso de pie y se retiró del set, dejando sorprendida a Andrea.

“Se fue, no me di cuenta y se fue. ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? Bueno, si es que el equipo de producción puede pedirle que ingrese, acá la idea no es pelear, no queremos pelear”, dijo Andrea Llosa mientras Vanessa López se reía.

