El portal Instarándula mostró la polémica publicación que Juan Víctor Sánchez, expareja y padre de la segunda hija de Andrea San Martín, realizó al mismo tiempo que la ‘ojiverde’ y Sebastián Lizarzaburu se trasladaban a Ica con las dos niñas.

De acuerdo a la información, Juan Víctor Sánchez habría compartido el mensaje justo después de que Sebastián Lizarzaburu publicó un video de su hija Maia y la pequeña Lara.

“Si de corazón no te salen las cosas... Si por naturalidad no te sale el cariño hacia alguien... No fuerces, se ve peor”, se lee en la publicación de Juan Víctor Sánchez.

Recordemos que en el pasado, Juan Víctor Sánchez también hizo un viaje con Andrea San Martín y la hija de Sebastián. En ese momento, el “hombre roca” denunciaba que la ‘ojiverde’ no le permitía las visitas a la niña.

Por su parte, el periodista Samuel Suárez expresó su deseo de que, en caso de una reconciliación, esta vez todo salga bien para Andrea y Sebastián:

“No podría asegurar que han regresado, pero de que pasa algo, pasa algo. Y aunque muchos critiquen por el pasado explosivo que han tenido, confío en que ambos han madurado y ahora habrá únicamente cosas buenas entre ellos”, escribió.

