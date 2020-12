¿Fumaron la pipa de la paz? Andrea San Martín sorprendió a propios y extraños al publicar unos particulares videos en sus redes sociales donde pedía el apoyo de sus seguidores para Sebastián Lizarzaburu.

Y es que todo indicaría que el exchico reality estaría a puertas de aperturar su gimnasio, y la popular ‘ojiverde’ lo estaría ayudando a promocionarlo.

“Voy a pedirle a mi gente un favor. Hay dos solteros que nadie les da amor, pobrecitos. Han subido una foto bien inocentes, pensando que varias chicas les iban a dar like, y no, porque así es la vida, a veces estás arriba y a veces estás abajo”, comenzó diciendo Andrea en sus historias de Instagram.

“No los sigan, denle like a una foto para que no pasen desapercibidos. Si esa foto supera los 10 mil likes, entonces les he dicho que hagan un sorteo porque están abriendo un gimnasio y cosa que así me regalan cupos para mi gente”, agregó.

