La modelo Andrea San Martín sorprendió en Instagram al preguntar sobre el precio del congelamiento de óvulos.

Tras estar desaparecida por un fuerte dolor de cabeza, Andrea San Martín hizo la curiosa pregunta. Además, informó estar bien de salud.

“Chicos yo sé que ando desaparecida, desde ayer tuve un dolor de cabeza insoportable y recién hoy me tomé una pastilla, dormí y se me acaba de ir pero me siento cansada”, escribió.

Seguidamente preguntó sobre el costo de congelamiento de óvulos. “El tema es el siguiente, necesito saber si conocen dónde y cuánto cuesta congelar mis óvulos??”.

Asimismo, Andrea San Martín pidió a sus seguidores no hacerse ideas del por qué de su solicitud. “No divaguen en ideas del por qué lo estoy pidiendo, ya que es un tema muy personal, pero sí me vendría muy bien mucha información al respecto”.

Andrea San Martín estaría interesada en congelar sus óvulos | OJO

