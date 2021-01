Tiempo atrás hubiera sido imposible ver tan cerca a Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, pero los exchicos reality parecen haber encontrado la forma de llevar la fiesta en paz por el bien de su hija Maia.

Y tras su reciente viaje juntos a Ica, mucho se dijo sobre una posible reconciliación. No obstante, Sebastián Lizarzaburu lo ha negado y ahora Andrea San Martín ha asegurado que tienen una buena relación de padres.

“No me sorprende mucho”, dijo la “ojiverde” en sus historias de Instagram cuando le preguntaron por los rumores.

Según Andrea San Martín, los rumores son comprensibles, pero ella seguirá compartiendo con el padre de su hija: “Entiendo que el tema “Andrea y Sebastián” es más intenso para todos por la historia así que es inevitable se especule, pero si la vida me da el chance de compartir momentos con ambos, lo haré y seguiré haciendo siempre”.

La “ojiverde” también se animó a bromear con su expareja. “Sebastián nunca me regaló nada cuando estábamos, ¿ustedes creen que me va a regalar ahora? ¡No! A ese no le sacas nada”, dijo en un video.

Por su parte, Sebastián Lizarzaburu la acusó de mentirosa: “Te va a crecer la nariz (pero hacia los lados) Muestra el reloj que sueles usar pues, qué feo mientes”, respondió el “hombre roca” a la broma.

TE PUEDE INTERESAR