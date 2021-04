¡Terrible! Andrea San Martín utilizó sus redes sociales para comentarle a sus seguidores el tan complicado momento que atraviesa, tras ser víctima de un robo en su cuenta bancaria. Y es que al parecer todo indicaría que la joven influencer sufrió la clonación de su tarjeta por parte de una banda de delincuentes.

A través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, la popular ’ojiverde’ se mostró bastante indignada y afectada por todo lo sucedido, y señaló que se acercará a la comisaría de su distrito para realizar la denuncia pertinente.

“Me topé que a las 8 y algo de la mañana, al parecer, han clonado mi tarjeta, pero me han robado. Estoy saliendo al banco porque la cantidad fue retirada en una agencia, y ni para decir que es una cantidad que puedes retirar así no más, sino que necesitas presentar DNI y todo eso. Estoy yendo a averiguar y luego a poner una denuncia”, dijo.

“Es un día complicado para mi. Mi mal humor es por este tipo de personas que no se ponen a pensar en los demás, deberían ir presos. Tengo mucha rabia con esto, me paraliza en general, me agarra justo en fin de mes”, agregó.

