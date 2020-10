Andrea San Martín reveló que decidió “regalarse” una cirugía estética por sus 31 años.

A través de sus historias de Instagram, la “ojiverde” contó que años atrás, después de tener a su hija Maia, quería hacerle la liposucción; pero decidió esperar pues salió embarazada por segunda vez.

Tras el nacimiento de su segunda hija, Andrea San Martín decidió seguir postergando la cirugía porque pensaba tener más hijos.

“Me lo quería hacer hace bastante tiempo pero tomé la decisión de esperar porque salí embarazada de Lara, pasó el tiempo y dije no, como yo todavía no sé si quiero tener otro hijo, mejor me espero. Y luego dije ‘no, pero por qué me voy a esperar. O sea, ahorita, en todo mi furor máximo, en el momento donde estoy mejor, regia, espectacular, con ganas de hacer muchas cosas’. Me lo voy a regalar ahorita, entonces me voy a operar”, explicó Andrea San Martín.

Asimismo, la “ojiverde" reveló que no se hará levantamiento de mamas: “Para eso sí prefiero esperar a dejar de lactar por completo, o sea, en unos años en el caso de que tenga otro hijo”.

Andrea San Martín anuncia que se operará - diario ojo

