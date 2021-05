La influencer Andrea San Martín se enfrentó a algunos simpatizantes de Pedro Castillo por cuestionar el plan de gobierno y las propuestas del candidato de Perú Libre luego del debate contra Keiko Fujimori.

En su cuenta de Instagram, la ‘ojiverde’ contó que había recibido muchos mensajes de parte de simpatizantes de Castillo y recordó que ella solo da su opinión como cualquier otra ciudadana.

“Yo no estoy faltándole el respeto a los simpatizantes de Castillo porque no los estoy obligando, no te estoy poniendo una pistola en la cabeza para que votes por Keiko, yo solamente estoy expresando mi punto de vista. Si te parece o no, ya está en ti, porque yo no te voy a acompañar a la sala de votación y te voy a decir marca por Keiko”, expresó.

Andrea San Martín pidió a los simpatizantes de Pedro Castillo que no se sientan ofendidos por las críticas que reciben las propuestas de su candidato. “No te ofendas, porque si tú tienes tu voto claro, mi punto de vista no te va a cambiar ¿no?”, indicó.

Asimismo, la influencer pidió a los simpatizantes de Castillo que dejen de intentar obligarla a hablar mal de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori: “Yo no soy comentarista política, no soy un noticiero, yo soy como tú, que estás a favor del señor Castillo y lo defiendes y hablas solo en contra de Keiko, entre comillas, eso soy yo, no debería (hablar) nada, no se confundan”.

Fotos y videos: Instagram Andrea San Martín

TE PUEDE INTERESAR