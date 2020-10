Andrea San Martín sorprendió a propios y extraños al realizarse un radical cambio de look. Ante los comentarios de los usuarios, la “ojiverde” dio una contundente respuesta.

“¡Me corté el pelo! ¡Me lo corté de nuevo! Pero me lo corté más chiquito, me encanta, no saben qué fresco es, me encanta y me va a encantar cómo se va a ver con diferentes looks. ¡Está mostro! ¡Amo!”, dijo muy emocionada la ex chica reality.

Según Andrea San Martín, esta fue una decisión impulsiva: “Así soy yo: un día me levanto, me provoca hacer una cosa y la hago”.

Pese a su felicidad, Andrea San Martín se tomó un tiempo para responder a los que cuestionaron su accionar.

“El estereotipo no solo se ve en la talla de un pantalón sino también en el pelo largo... Muchas lo quieren hacer pero tienen miedo del comentario como: nooo! Pero qué lo hiciste”, escribió.

La “ojiverde” aconsejó a sus seguidores a tomar sus propias decisiones sin tener miedo: “Acostúmbrense a responder: porque me gusta y ya! Y no olviden que la vida se pasa volando... El miedo nos limita a un solo ritmo pero tomen en cuenta que la línea sin variaciones sólo es la señal que un corazón ha dejado de latir, en cambio cuando este tiene movimiento es sinónimo de vida”.

