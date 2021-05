Tras confirmar su reconciliación con Sebastián Lizarzaburu, Andrea San Martín viajó junto al ‘hombre roca’ a Miami, Estados Unidos, donde se se reencontró con su hermano tras varios años separados.

A través de Instagram, la ‘ojiverde’ compartió un video del emotivo reencuentro con Rodrigo San Martín, su hermano menor.

“Estoy segura que esta historia no se la esperaban de ninguna manera, me fui de viaje, no le dije nada a nadie. Ahí está mi cuñadita hermosa, acabamos de llegar ¿adivinen a dónde? ¡Sorpresa!”, se escucha decir a Andrea San Martín en el video.

Según Andrea San Martín, desde hace varios meses quería viajar a Miami, pero recién pudo hacerlo: “Vengo planeando este viaje hace meses, de hecho hace años y hoy día por fin puedo estar aquí con él, no se lo esperaba, estoy demasiado contenta, no se imaginan mi nivel de felicidad al lado de mi pequeño”.

La ‘ojiverde’ contó que se trata de su primer viaje al extranjero. “Primera vez en mi vida que viajo fuera del país y la única razón podía ser mi hijo. Planee este viaje desde el año pasado y hoy es una realidad”.

Fotos y videos: Instagram Andrea San Martín

