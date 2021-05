¡Una guerra de nunca acabar! Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor Sánchez, padres de las hijas de Andrea San Martín, al parecer seguirían enfrentados desde hace algunas semanas. Y es que ambos jóvenes se estarían enviando distintas indirectas mediante las redes sociales.

El programa “Amor y Fuego” recopiló algunas publicaciones del ‘Hombre roca’ y del piloto en sus cuentas de Instagram, donde evidencian que no se llevan para nada.

En ese sentido, luego de haberse enfrentado mediáticamente tras los viajes que realizó Sebastián Lizarzaburu con la popular ‘ojiverde’, ambos jóvenes no dan tregua y continúan con fuertes indirectas.

Juan Víctor por su parte ha subido algunas imágenes haciendo referencia al físico del exchico reality, mientras que Sebastián ha usado filtros de lentes muy similares a los que utiliza Sánchez.

Recordemos que hace algunos días, Sebastián Lizarzaburu comentó que Juan Víctor no debería molestar por los viajes que realizan donde incluyen a su pequeña Lara, pues son momentos que se buscan para que la familia se una.

“¿Por qué no (pueden viajar con la pequeña? Es su hermana y creo que separarla está mal porque estás tirando más para un lado, excluyendo a la otra, que no tendría por qué pagar los platos rotos de nada. Por más que no sea mi hija o la suya, las dos van a compartir el resto de su vida juntas. Si una se va de viaje y la otra también podría ir, bravazo”, dijo el popular ‘hombre roca’.

Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor se envían fuertes indirectas por redes - Ojo

