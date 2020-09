A través de una transmisión que realizó vía su cuenta de Instagram, Andrea San Martín explicó el por qué dio que hablar en la televisión en su momento y no era por una cuestión suya, sino porque la pareja que tenía en ese tiempo, Sebastián Lizarzaburu le jugó mal más de una vez. Como se recuerda ambos tuvieron una relación con altibajos y de ese romance nació su hija.

“En su momento me criticaron y era porque la relación que más viví se dio en televisión. Pero no soy celosa, sino muy celosa y en ese momento la persona que estaba conmigo me sacaba la vuelta a cada rato”, señaló San Martín.

Este video fue colgado en la cuenta de Instarándula de Samuel Suárez, quien destacó: “Andrea confiesa que nunca fue Soraya y asegura que fueron reacciones por culpa de Sebastián”, indicó.

Andrea San Martín sobre Sebastián Lizarzaburu - OJO