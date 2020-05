Andrea San Martín se mostró muy emocionada al mostrar el nuevo cuarto de juegos de sus hijas.

En su cuenta de Instagram, la ‘ojiverde’ contó que mandó a hacer una cocina, una cuna y un closet para instalar en una de las habitaciones de su casa.

La expareja de Sebastián Lizarzaburu contó que estaba muy feliz de haber adquirido estos juguetes y se emocionó hasta las lágrimas. Según contó, su sueño de niña era tener ese cuarto de juegos.

"Estoy emocionada pero además yo siempre he querido eso, de chiquita yo siempre he querido esos juguetes y ahora ya los tengo y con muñecas de verdad”, dijo Andrea San Martín, quien reveló que no podía esperar a sorprender a sus hijas con este regalo.





