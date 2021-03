La expareja de Andrea San Martín y padre de una de sus hijas, Juan Víctor, volvió a alborotar las redes al publicar una extraña publicación en las redes mientras la exchica reality y Sebastián Lizarzaburu están de vacaciones por Ica.

En la publicación, Juan Víctor hace una comparación entre la primera cita y última cita, la cual muchas veces podría terminar en un juzgado. Fue el periodista Samuel Suárez quien compartió la imagen a través de la cuenta “Instarándula”.

“Mientras tanto Juan Víctor hace extraña publicación y alborota el gallinero del chisme. También se habla que la madre de JV, habría hecho un live donde evidencia un fastidio con el tema, ni bien tenga la info real se los cuento”, escribió el periodista.

Al inicio del viaje, Juan Víctor también hizo otra publicación justo después de que Sebastián Lizarzaburu publicó un video de su hija Maia y la pequeña Lara.

“Si de corazón no te salen las cosas... Si por naturalidad no te sale el cariño hacia alguien... No fuerces, se ve peor”, se lee en la publicación de Juan Víctor Sánchez.

Recordemos que en el pasado, Juan Víctor Sánchez también hizo un viaje con Andrea San Martín y la hija de Sebastián. En ese momento, el “hombre roca” denunciaba que la ‘ojiverde’ no le permitía las visitas a la niña.

