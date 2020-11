Andrea San Martín decidió hacer uso de sus redes sociales para dejarle un mensaje a sus seguidores tras haberse realizado hace algunas semanas una liposucción para reducir sus medidas.

Y es que la exchica reality mencionó que antes de hacerse algún tipo de ‘arreglito’ en el cuerpo, es necesario aceptarnos y querernos como somos.

“Voy a decirles algo sobre las cirugías, tratamientos corporales, les voy a dar un consejito... Antes de tomar cualquier decisión, dependiendo de lo que necesites, es importante reconocer la estructura de nuestro cuerpo porque existen etapas. Cuando tenemos hijos nuestro cuerpo cambia”, comenzó diciendo a través de su cuenta de Instagram.

“Hay algunos que tienen la estructura de arriba más ancha que la de abajo. Lo importante es que ustedes puedan aceptar su cuerpo como es, sin importar lo que diga la gente. No existe el cuerpo perfecto, existe el moldear tu figura acorde a cómo es tu estructura ósea, ya sea con entrenamientos, con ayudadita del cirujano, como te de la gana de arreglarte”, agregó.

“Pero cuando uno ya se enferma y pretende buscar el cuerpo ideal, que no sé de dónde sacan eso porque no existe, no se puede. Hay que aceptarnos primero”, finalizó.

