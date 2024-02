Andrés Hurtado estuvo presente en el concierto del cantante mexicano, Luis Miguel, en el Estadio Nacional y su presencia no pasó desapercibida por varias personas.

Según el conductor de ‘Hoy es Sábado con Andrés’, el albortoto que se generó fue porque lo confundieron con el artista.

Mediante su cuenta de Instagram, el presentador subió un clip durante su llegada al Estadio Nacional de Lima, coloso donde se presentó Luis Miguel a partir de las 8 de la noche de este 24 de febrero.

“Luis Miguel me jod**, me dejó con todo el público en el Estadio Nacional. La gente me gritaba ‘Luis Miguel’ a mí por el cabello y el terno ¿Creen ustedes que nos parecemos dejen sus comentarios?”, posteó el popular conductor de TV.

Concierto del ‘Sol de México’

Luis Miguel regresó a Lima este sábado 24 y domingo 25 de febrero. El ‘Sol de México’ ofreció sus conciertos en el Estadio Nacional como parte de su gira “Luis Miguel Tour 2024″. Los shows del icónico cantante iniciaron a las 9 p.m. hasta las 2 horas.

Ambos espectáculos hicieron vibrar a toda la fanaticada que coreo las clásicas canciones como: Será que no me amas, Amor, amor, amor, Suave, Culpable o no, Dormir contigo, Sol, arena y mar, entre otros grandes éxitos.