Andrés Hurtado reapareció en su programa después de vencer la dura batalla contra el COVID-19. Y es que el conductor se tomó unos minutos al iniciar su programa para dirigirse al público y contar su experiencia de vida tras superar estar terrible enfermedad que hoy en día acongoja a todo el país.

“Muchísimas gracias a ustedes que siempre han estado pendientes de mi, gracias a sus miles de misas que han hecho, sus oraciones que las he recibido porque si no fuera por eso, no hubiera podido estar aquí”, comenzó diciendo.

"Créanme que les voy a contar todo lo que pasó con mi enfermedad y les voy a hablar sobre este tema (...) Hoy soy ducho en la materia, está claro que Dios me mandó el COVID y me volvió a la vida para decirles que tienen que hacer antes y después”, manifestó el conductor.

Asimismo, Andrés reveló que después de la enfermedad, la situación de salud puede tornarse peor. “Obvio que recibo tratamientos diarios y trató de estar al mil por ciento para poder hacerlos divertir”, agregó.

Andrés Hurtado estuvo internado la madrugada del último sábado

Andrés Hurtado también afirmó que estuvo internado durante la madrugada de este sábado y agradeció a todas las enfermeras y el personal médico que lo atendió.

En días previos a su regreso a su programa, el conductor fue entrevistado por ‘Magaly TV, La firme’ y se pudo ver afectado. “Ya estoy mejor; pero tampoco quería que me vieran así”, dijo en esa ocasión.

Andrés Hurtado reapareció tras superar el COVID. (Hoy es sábado con Andrés/ Panamericana )