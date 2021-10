El conductor de “Porque Hoy es Sábado con Andrés”, Andrés Hurtado se tomó unos minutos de su programa para referirse a los rumores de que Ernesto Pimentel sería su co-animador en Azteca TV.

El polémico presentador de Panamericana TV negó que el creador de la “Chola Chabuca” forme parte de su nuevo proyecto en México.

“Vas a ir a Azteca, pero de mi empleada... Él no va a co-aminar, es mi nana, va a ser mi chacha”, comentó Andrés entres risas.

Luego agregó: “Él no puede ser co-animador porque él es una estrella grande en América TV, lo hago tú sabes por fregar, por fastidiar, porque te amo y porque eres mi gran amigo y siempre he soñado que te mueras porque a veces me has ganado en el rating y yo deseo la muerte a aquella persona que me gana en el rating”.

ANDRÉS HURTADO EN AZTECA

Hasta el momento, no se sabe mucho del nuevo espacio televisivo de Andrés Hurtado en México, sin embargo, hace algunos días, Magaly Medina reveló que la llegada de ‘Chibolín’ a México fue como la de una celebridad, asegurando que el canal Azteca Televisión le ha dado todos los lujos de los que está acostumbrado.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO