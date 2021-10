¡Fuertes declaraciones! Andrés Hurtado sorprendió a propios y extraños al despedir en pleno programa en vivo a su propio productor general. Y es que la razón habría sido porque al conductor no le gusto que su jefe se burle de sus comentarios.

Todo se dio durante última edición de “Porque hoy es sábado con Andrés”, donde se vivió un momento emotivo luego de que el presentador revelara que durante su infancia, su familia fue de extrema pobreza, inclusive, aseguró que nunca se bañó con agua caliente.

Tras este emotivo segmento, Hurtado aseguró que habla varios idiomas, incluso el quechua y para demostrar sus conocimientos se puso a cantar un canción andina. Sin embargo, no imaginó que su productor se burlara de él EN VIVO.

“El hecho que seas mi productor general no te da derecho a reírte así, porque me estás dejando un poco mal, ¿entiendes?”, comenzó diciendoAndrés, bastante serio.

“Si he cantando es porque canto en quechua y sí hablo idiomas, deja que la gente me crea, así no hable. No te burles de mí, te lo pido por favor, te puedes retirar. Ya no trabajas más”, agregó sumamente furioso el conductor de Panamericana Televisión.

Cabe señalar que al final todo se habría tratado de una broma entre Andrés Hurtado y su productor general, ya que como se sabe, el presentador se bromea así con todo su equipo de producción.

