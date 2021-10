Danna Paola confesó que estaba trabajando en una nueva canción hace un par de días. A través de su cuenta de Tik Tok compartió un fragmento de la melodía; sin embargo, ahora ha dado más detalles con un video en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Tik Tok, la intérprete de “Oye Pablo” y “Sodio” sorprendió a todos sus seguidores con un video donde aparece sentada, cantando y tocando el piano a la vez.

“Básicamente ya está terminada la canción, me la acabo de aprender en el piano y les voy a dejar un update por aquí. Díganme qué opinan... Es la primera vez que toco el piano y canto a la vez”, señaló la artista.

“Tú, transparente sin as bajo la manga, una mirada y ya. Flor marchita que de tanta agua se secaba y hoy ve el sol brillar. Yo te advertía, yo no me enamoro y tu caso no hacías y sin querer you broke my walls”, canta Danna Paola acompañada de un piano.

Como se recuerda, Danna Paola tiene más de un motivo para celebrar. Acompañado de su próximo lanzamiento, la artista mexicana se mostró muy feliz por haber sido nominada, por primera vez, a los premios Latin Grammy.

“Mi primera nominación en Latin Grammys K.O. ‘Mejor Álbum Vocal Pop’ WHAAAAAT! De verdad esto es muy grande para mí, gracias, gracias Latin Grammys por esta nominación”, escribió en Instagram.

