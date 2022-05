Se encienden las alarmas. Andrés Hurtado sorprendió a propios y extraños al tomarse unos minutos de su programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, para brindar un peculiar mensaje, haciendo frente a las innumerables críticas que ha recibido a raíz de su reunión con el presidente Pedro Castillo.

“Yo ya me puedo retirar de la televisión, ya se acabó sábados con Andrés, ya cumplí, ya no necesito estar en televisión. El motivo a lo largo de mis 33 años siempre tuve un sueño: salvar gente, salvar vidas, que los pobres coman, como yo no comí. Esa era mi labor en la televisión”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el popular conductor señaló que no le importa para nada las críticas que recibe por parte de sus detractores, y que no permitirá que las personas se burlen de aquellos que padecen cáncer.

“Que hagan 80 mil memes en las redes o cualquier cosa que puedan dictar en las redes, nunca me importaron las redes. Es más, siempre les dije que no me escriban porque no los iba a leer. En este canal se me ha dejado libertad de mis opiniones y si no lo quieren, es problema de ustedes. Me voy diciendo que no me importa lo que el país piense de mi, por eso bienvenidos detractores míos”, finalizó diciendo.

“Soy extraterrestre”: Andrés Hurtado responde a críticos (Video: Panamericana)

Andrés Hurtado se reúne con Pedro Castillo

Recordemos que el popular conductor de televisión, Andrés Hurtado, fue uno de los invitados especiales de Palacio de Gobierno la tarde del último jueves, luego de que se aprobara una inversión de más de 4 mil millones de soles a favor de las personas que sufren algún tipo de cáncer.

El animador de Panamericana, que también estuvo acompañado por la cantante Cecilia Bracamonte, tuvo palabras de elogio para el presidente Castillo, que hace algunos meses había visitado el programa de Hurtado y se comprometió a apoyar a los niños con cáncer. “Hizo lo que ningún presidente ha hecho”, dijo emocionado el presentador, quien en la campaña fue muy crítico de Castillo.

