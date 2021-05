Andrés Hurtado utilizó sus redes sociales para exigir que lo incluyan en la lista de “Los 100 rostros más bellos del mundo”. El conductor hizo su reclamo a través de su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, el presentador de ‘Porque hoy es sábados con Andrés’ se mostró en desacuerdo con la nominación por segundo año consecutivo de Andrés Wiese. Según el presentador, esto sería fraude ya que se le debería dar oportunidad a otras personas para competir en el concurso.

“No estoy de acuerdo con la nominación por segunda vez de este joven Andrés Wiese para ser escogido como EL ROSTRO MÁS BELLO DEL MUNDO...¡Deberían darnos oportunidad A TODOS NOSOTROS!”, se lee en el inicio de la publicación.

“!¡Me parece un fraude! A veces pienso que se equivocaron de apellido, ya que AMBOS SOMOS ANDRÉS. No sé si ustedes me pueden apoyar para que me incluyan en las nominaciones”, sentenció.

Recordemos que Andrés Wiese volvió a ser nominado en el concurso “Los 100 rostros más bellos del mundo”. El popular ‘Nicolás’ de Al fondo hay sitio se mostró muy emocionado por su nominación y agradeció a todos sus seguidores quienes lo están ayudando con distintas interacciones.

“Vamos Perú. Gracias por la nominación TC Candler & The Independent Critics”, escribió el artista en sus historias de Instagram compartiendo la publicación de su nominación.

